Дождь и до 22 градусов ожидаются в Москве 21 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода и дождь ожидаются в Москве в понедельник, 21 сентября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов. В Подмосковье – от 19 до 24 градуса.

Также в столичном регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили, что ливни и гололедица придут в город в начале октября. По данным синоптиков, в первые дни октября ночами ожидается 3–7 градусов.

При этом вероятность слабых заморозков будет постепенно возрастать. Также с середины месяца на погоду в регионе начнут влиять североатлантические циклоны.