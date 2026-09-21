21 сентября, 16:56Политика
Посланник Папы Римского по Украине может посетить Россию в конце сентября
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Посланник Папы Римского по урегулированию украинского кризиса Маттео Дзуппи намерен приехать в Россию в конце сентября. Об этом он сообщил РИА Новости в ходе открытия сессии Постоянного совета Епископской конференции Италии.
Он заявил, что по возможности хотел бы обсудить с российской стороной гуманитарные вопросы.
Ранее Папа Римский Лев XIV призвал Москву и Киев прекратить боевые действия. Он попросил остановить "спираль насилия", из-за которой страдают люди, и начать переговоры. Понтифик также заявил о необходимости соблюдать международное гуманитарное право.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии подвижек в вопросе возобновления трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Однако, добавил он, Москва рассчитывает на начало диалога.