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21 сентября, 16:40

Экономика

В Минфине РФ допустили применение ИИ в сфере закупок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Применение искусственного интеллекта может сильно упростить работу участников контрактной системы, включая анализ нормативной базы и рынка, а также составление проектов договоров. Такое мнение выразил замминистра финансов России Алексей Моисеев в ходе Московского финансового форума, передает телеканал "360".

По его словам, технологии возьмут на себя существенную часть задач, решаемых заказчиками. При этом окончательное решение в закупочном процессе продолжит принимать человек.

Моисеев отметил, что нейросети смогут изучать требования законодательства, проводить анализ рыночной ситуации, определять минимальные требования к контрактам и проверять подготовленные документы.

Автоматизированные инструменты также будут полезны для контроля многих закупочных процедур и выявления нарушений. Замминистра добавил, что без технологий заметить все несоответствия среди такого количества закупок невозможно.

Ранее стало известно, что специальные ИИ-сервисы для строительной сферы прошли новые этапы пилотирования. В тестировании приняли участие 11 регионов России. Такие технологии помогают как можно раньше находить ошибки и снижать риски на стройке. Участники эксперимента проверили функциональность и скорость работы нейросетей.

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