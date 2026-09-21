Турок 8 лет скрывался от полиции, переодеваясь женщиной и используя документы сестры

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В Турции полиция задержала мужчину, который восемь лет находился в розыске, выдавая себя за женщину. Об этом сообщает Gulf News.

В 2018 году Тугрул Бар был приговорен к сроку по делам о краже и выдаче себя за государственных служащих. Чтобы избежать ареста, он поменял прическу, внешность и стиль одежды. В повседневной жизни он представлялся женщиной.

Вычислить беглеца помогли финансовые операции. Следователи заметили, что с банковских карт сестры Бара совершаются покупки в Стамбуле, хотя по официальным данным она находилась за пределами Турции.

Полиция провела обыск по адресу в районе Кадыкей, установив предварительно наблюдение. Там был задержан человек в женской одежде. По отпечаткам пальцев личность мужчины подтвердили окончательно.

Бара отправили в тюрьму для отбывания ранее назначенного наказания. Помимо этого, против него начато новое расследование: его подозревают в использовании чужих документов и выдаче себя за другого человека.

Ранее в Великобритании бывшего полицейского приговорили к 24 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней. По информации СМИ, он идентифицировал себя как женщина (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), знакомился с жертвами в Сети, выдавая себя за 16-летнюю девушку. Он завоевывал их доверие в переписке, а при встрече подвергал насилию. Среди пострадавших – 12-летняя девочка.

