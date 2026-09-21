Бой робота и человека впервые провели в США

Фото: x.com/REK

В американском Сан-Франциско состоялся первый поединок между человеком и гуманоидным роботом. Инфлюенсер Фрэнки Лапенна встретился с андроидом T800 китайского стартапа EngineAI, сообщает Life.ru со ссылкой на видео боя, опубликованное проектом REK.

На кадрах видно, как робот нанес точный прямой удар и сбил мужчину с ног, после чего тот не смог продолжить поединок. Один из зрителей признался, что андроид бьет "жестко и по-настоящему". Сам Лапенна рассказал, что во время боя бил робота так сильно, что сломал ему руку.

Для усиления сходства с персонажем фильма, андроиду Т800 сделали голову Терминатора. В поединке им управлял оператор, робот не действовал полностью автономно.

Как уточнили в REK, в будущем они намерены выпускать на ринг уже самостоятельные машины. Представители проекта заявили, что тогда "UFC станет трешем для бумеров".

Ранее гуманоидный робот внезапно атаковал инженера во время испытаний в восточной китайской провинции Чжэцзян и выбил пульт управления из его рук. Когда мужчина попытался поднять устройство, андроид подпрыгнул и повторно ударил человека, после чего наклонился вперед, имитируя поклон. Интернет-пользователи усомнились в том, что машина действовала самостоятельно.