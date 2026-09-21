Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 16:33

Технологии

Бой робота и человека впервые провели в США

Фото: x.com/REK

В американском Сан-Франциско состоялся первый поединок между человеком и гуманоидным роботом. Инфлюенсер Фрэнки Лапенна встретился с андроидом T800 китайского стартапа EngineAI, сообщает Life.ru со ссылкой на видео боя, опубликованное проектом REK.

На кадрах видно, как робот нанес точный прямой удар и сбил мужчину с ног, после чего тот не смог продолжить поединок. Один из зрителей признался, что андроид бьет "жестко и по-настоящему". Сам Лапенна рассказал, что во время боя бил робота так сильно, что сломал ему руку.

Для усиления сходства с персонажем фильма, андроиду Т800 сделали голову Терминатора. В поединке им управлял оператор, робот не действовал полностью автономно.

Как уточнили в REK, в будущем они намерены выпускать на ринг уже самостоятельные машины. Представители проекта заявили, что тогда "UFC станет трешем для бумеров".

Ранее гуманоидный робот внезапно атаковал инженера во время испытаний в восточной китайской провинции Чжэцзян и выбил пульт управления из его рук. Когда мужчина попытался поднять устройство, андроид подпрыгнул и повторно ударил человека, после чего наклонился вперед, имитируя поклон. Интернет-пользователи усомнились в том, что машина действовала самостоятельно.

Читайте также


технологииза рубежом

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика