В Москве растет спрос на ИТ-специалистов, производственные и креативные профессии

Фото: комплекс экономической политики Москвы

Число ИТ-специалистов в экономике Москвы может вырасти на 450 тысяч человек к 2033 году. Спрос также будет расти на представителей производственных и креативных профессий, показали результаты исследования, о которых рассказала заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Согласно прогнозам, производственных кадров станет больше на 100 тысяч, а специалистов креативных профессий – на 30 тысяч.

При этом потребность в сотрудниках, чьи обязанности связаны преимущественно с повторяющимися операциями, будет снижаться. Таких специалистов, включая административный персонал, к 2033 году может стать меньше на 450 тысяч человек.

Прогноз подготовлен на основе данных о рынке труда и серии стратегических сессий с крупными работодателями. Критерием оценки стала потребность в специалистах не только по отраслям, но и по профессиональным функциям, поскольку одни и те же компетенции могут быть востребованы в разных сферах экономики.

"На сегодняшний день в отрасли информационных технологий Москвы занято порядка 700 тысяч человек, однако если мы посмотрим на ИТ-специалистов в разных отраслях, то увидим, что их занято 1 миллион 300 тысяч – существенно больше, чем сама отрасль, потому что спрос на них есть сейчас практически в каждом секторе экономики", – пояснила Багреева.

Отдельно в ходе исследования рассмотрели платформенную занятость. По словам заммэра, ее распространение уже влияет на организацию труда в торговле и сфере услуг и постепенно затрагивает креативные направления.

Ранее в столичном департаменте информационных технологий рассказали, что на городской облачной платформе "Мос.Хаб" студенты и начинающие разработчики могут создавать пет-проекты, присоединяться к действующим ИТ-командам и проходить курсы по кибербезопасности. Сейчас там зарегистрированы более 30 тысяч пользователей – от школьников до сотрудников крупных компаний, а сама платформа задумана не просто как репозиторий кода, а как экосистема для развития компетенций на каждом карьерном этапе.