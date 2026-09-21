Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 16:26

Экономика

В Москве растет спрос на ИТ-специалистов, производственные и креативные профессии

Фото: комплекс экономической политики Москвы

Число ИТ-специалистов в экономике Москвы может вырасти на 450 тысяч человек к 2033 году. Спрос также будет расти на представителей производственных и креативных профессий, показали результаты исследования, о которых рассказала заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Согласно прогнозам, производственных кадров станет больше на 100 тысяч, а специалистов креативных профессий – на 30 тысяч.

При этом потребность в сотрудниках, чьи обязанности связаны преимущественно с повторяющимися операциями, будет снижаться. Таких специалистов, включая административный персонал, к 2033 году может стать меньше на 450 тысяч человек.

Прогноз подготовлен на основе данных о рынке труда и серии стратегических сессий с крупными работодателями. Критерием оценки стала потребность в специалистах не только по отраслям, но и по профессиональным функциям, поскольку одни и те же компетенции могут быть востребованы в разных сферах экономики.

"На сегодняшний день в отрасли информационных технологий Москвы занято порядка 700 тысяч человек, однако если мы посмотрим на ИТ-специалистов в разных отраслях, то увидим, что их занято 1 миллион 300 тысяч – существенно больше, чем сама отрасль, потому что спрос на них есть сейчас практически в каждом секторе экономики", – пояснила Багреева.

Отдельно в ходе исследования рассмотрели платформенную занятость. По словам заммэра, ее распространение уже влияет на организацию труда в торговле и сфере услуг и постепенно затрагивает креативные направления.

Ранее в столичном департаменте информационных технологий рассказали, что на городской облачной платформе "Мос.Хаб" студенты и начинающие разработчики могут создавать пет-проекты, присоединяться к действующим ИТ-командам и проходить курсы по кибербезопасности. Сейчас там зарегистрированы более 30 тысяч пользователей – от школьников до сотрудников крупных компаний, а сама платформа задумана не просто как репозиторий кода, а как экосистема для развития компетенций на каждом карьерном этапе.

Читайте также


экономикагород

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика