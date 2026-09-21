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21 сентября, 16:48

Мэр Москвы

Собянин вспомнил анекдот про сарай и коммунизм после предложения обсудить ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин пошутил про "сарай и коммунизм" в ответ на предложение министра финансов РФ Антона Силуанова обсудить применение искусственного интеллекта в управлении финансами. Диалог состоялся на XI Московском финансовом форуме.

"Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами давайте поговорим об искусственном интеллекте", – сказал мэр.

Силуанов положительно отреагировал на шутку, подчеркнув значительный, но пока не до конца раскрытый потенциал ИИ. Глава Минфина напомнил, что на недавней встрече министров финансов G20 этой теме было уделено особое внимание. Участники признали, что внедрение ИИ-технологий является эффективным инструментом для оптимизации бюджетных расходов и поиска скрытых резервов.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме заявил, что искусственный интеллект способен существенно упростить работу участников контрактной системы – от анализа нормативной базы и рынка до составления проектов договоров. По его словам, значительную часть задач заказчиков возьмут на себя технологии, однако последнее слово в закупочном процессе все равно останется за человеком.

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