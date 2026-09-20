20 сентября, 15:16Технологии
ИИ-актриса Норвуд внезапно заговорила по-китайски во время интервью
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/@tillynorwood
Созданная искусственным интеллектом актриса Тилли Норвуд "заглючила" посреди интервью в поддержку фильма с ее участием и неожиданно начала говорить по-китайски, передает The Hollywood Reporter.
Норвуд беседовала с журналистом Пирсом Морганом и актером Томом Конти на шоу "Piers Morgan Uncensored". Она повторяла одни и те же ответы на разные вопросы, а потом на короткое время переключилась на кантонский язык.
Речь Норвуд прервали собеседники. Морган поинтересовался, почему Тилли стала отвечать на китайском. В ответ ИИ-актриса пошутила, что у нее была небольшая икота, и отметила, что не собиралась "говорить по-китайски или изображать своих коллег".
"Иногда мои проводки путаются, знаете ли", – добавила она.
Норвуд призналась, что такие сбои случаются с ней иногда, но "обычно все происходит нормально". Она также назвала свою ошибку "неприятным сюрпризом" для нее самой.
Норвуд была разработана американской студией Xicoia. Она выглядит как молодая девушка с темными волосами и большими глазами, может разговаривать, вовлекаться в тренды и взаимодействовать с поклонниками. Кроме того, у нее есть биография и предпочтения, например, кофе.
Актриса, сценарист, продюсер и основательница компании по производству ИИ-звезд Элин ван дер Вельден заявила, что хочет, чтобы Норвуд стала "новой Скарлетт Йоханссон или Натали Портман".