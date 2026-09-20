Украина подписала меморандум о возведении хранилищ для нефтепродуктов в Венгрии

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Украинская компания "Нафтогаз" и венгерский энергетический концерн MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Хранение топлива планируется организовать вблизи венгерско-украинской границы. В компании отметили, что совместный проект повысит надежность поставок для украинских потребителей и будет способствовать развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между странами.

Исполняющий обязанности главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко уточнил, что компании важно диверсифицировать маршруты поставок и создать дополнительные мощности для хранения в свете разрушения украинской топливной инфраструктуры.

Ранее СМИ писали, что Украина лишилась сталелитейной промышленности из-за российских ударов. Как указали журналисты, из строя вышли 3 крупнейших украинских предприятия в Запорожской и Днепропетровской областях, которые выпускали 90% стали.