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21 сентября, 09:06

Экономика

Банки обяжут учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Центробанк предлагает обязать банки учитывать при расчете долговой нагрузки заемщика просроченные обязательства по ЖКХ, алиментам и различному имуществу. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на проект Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы.

Пока речь идет только о задолженности, по которой открыто исполнительное производство. Такие долги могут попадать в кредитную историю, но банки не обязаны принимать их во внимание при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН). Банк России хочет это изменить: просрочка будет увеличивать нагрузку клиента, из-за чего сумма одобренного займа может сократиться или в кредите вовсе откажут.

В ПДН также планируют включить платежи по договорам рассрочки, сведения о которых с апреля 2026 года направляются в бюро кредитных историй. Кроме того, регулятор отдельно проработает учет рассрочек от застройщиков при покупке недвижимости.

По мнению экспертов, новые правила дадут банкам более точную картину платежеспособности заемщиков и могут подтолкнуть россиян активнее гасить долги. Но для некоторых клиентов доступность кредитов уменьшится.

Ранее стало известно, что россияне в августе взяли больше 2 миллионов потребительских кредитов, что на 0,7% больше, чем в июле. Больше всего таких кредитов оформили в Москве и Подмосковье – почти 132 и почти 109 тысяч соответственно. Также в топ вошли Краснодарский край, Тюменская область с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, а также Свердловская область.

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