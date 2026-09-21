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21 сентября, 10:48

Город

Свыше 29 тыс горожан получили квартиры в домах по реновации в ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 29 тысяч жителей 191 старого дома заключили договоры на новое жилье в Западном административном округе (ЗАО) Москвы с начала программы реновации. Об этом сообщил заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, это превышает треть всех зданий, запланированных к расселению в ЗАО. Лидером по темпам переселения стало Очаково-Матвеевское, где квартиры получили порядка 7,1 тысячи горожан. В Проспекте Вернадского и Фили-Давыдкове документы оформили почти по 4,9 тысячи человек. Всего в округе намерены переселить 104 тысячи жителей из 548 старых зданий.

Участникам программы предложили жилье в 50 новостройках, расположенных в девяти районах округа. Переезд идет в дома, возведенные рядом со старыми, что позволяет людям сохранить привычный уклад. На первых этажах открываются магазины и предприятия сферы услуг.

С 2022 года число правообладателей нового жилья в округе ежегодно растет на 3,6–4,7 тысячи человек, добавила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева. С начала 2026 года договоры заключили более 3,5 тысячи горожан, почти половина из них – в Солнцеве (свыше 1,7 тысячи), более тысячи – в районе Проспект Вернадского. Сейчас переселяются жители 39 старых домов.

На западе столицы уже расселили почти 160 домов. Здания сносят по технологии "умный снос", а на их месте возводят новые жилые комплексы. Для удобства переезда город предоставляет бесплатную помощь: грузчиков и транспорт. Заявку можно подать онлайн на портале mos.ru или в центрах информирования в новостройках.

Ранее стало известно, что в Зюзине продолжается строительство жилого комплекса по реновации. Новостройка появится на Херсонской улице и будет состоять из двух корпусов, рассчитанных на четыре секции переменной этажности. В доме предусмотрено 406 квартир общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, семь из них адаптируют для маломобильных жильцов.

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