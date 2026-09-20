В августе в Москве завершили строительство 7 домов для реализации программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В августе 2026 года в столице построили и ввели в эксплуатацию свыше 200 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В пяти административных округах было возведено семь новых домов. Кроме того, было оборудовано более 3,5 тысяч квартир с чистовой отделкой.

"Прилегающую к новостройкам территорию озеленили и благоустроили, установили около 20 спортивных и игровых площадок, также оборудовали 10 зон для отдыха", – передает слова Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Два жилых комплекса построены на юго-западе и юго-востоке и по одному – на севере, западе и северо-западе. Рядом с домами находятся парковые зоны, а также развиты социально-бытовая инфраструктура и транспортная доступность.

Коммерческие помещения займут первые этажи заселяемых комплексов: в них смогут открыться торговые точки, предприятия сферы услуг и образовательные центры. Внутридомовые пространства и дворы спроектированы по принципам безбарьерной среды.

Дома подключены к индивидуальным тепловым пунктам, оснащены умными приборами учета энергоресурсов и имеют высокий класс энергоэффективности. Новостройки, выполненные по индивидуальным архитектурным проектам, гармонично вписываются в окружающую застройку.

На всех этапах возведение домов сопровождал Мосгосстройнадзор. Председатель комитета Антон Слободчиков отметил, что при выездных проверках специалисты оценивали соответствие работ и материалов проектной документации, а инструментальный контроль проводили сотрудники подведомственного Центра экспертиз.

Суммарно на семи строительных площадках провели 55 контрольно-надзорных мероприятий, после чего новостройки ввели в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в районе Зюзино продолжается строительство жилого комплекса по программе реновации. Новостройка расположится по адресу: Херсонская улица, земельный участок 16. ЖК будет состоять из двух корпусов с четырьмя секциями переменной этажности. В доме запланировано 406 квартир общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, семь из них приспособят для маломобильных жильцов.

