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20 сентября, 16:17

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Reuters: тела 10 львов нашли в заповеднике в Танзании

Тела 10 львов обнаружили в заповеднике в Танзании

Фото: 123RF.com/garygray

Тела 10 львов обнаружили в природном заповеднике Нгоронгоро в Танзании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление администрации заповедника.

Погибших зверей нашли 18 сентября. По предварительной информации, они могли умереть, проглотив яд. Администрация уже начала расследование случившегося.

Журналисты напомнили, что заповедник Нгоронгоро входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее не менее 20 слонов погибли в районе национального парка Амбосели на юге Кении при загадочных обстоятельствах. Предварительные результаты вскрытия показали повышенную концентрацию цианида в останках, из-за чего власти начали рассматривать отравление как одну из версий.

Однако местные фермеры и экологи сомневаются в этом. С их слов, если причиной действительно был яд, то непонятно, почему после контакта с тушами не погибли гиены, грифы и другие животные.

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