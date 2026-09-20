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20 сентября, 16:28

Шоу-бизнес

Солистка группы "Город 312" Ая заявила о восстановлении голоса после инсульта

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Солистка группы "Город 312" Ая (настоящее имя – Светлана Назаренко. – Прим. ред.) рассказала о положительной динамике восстановления голоса после перенесенного инсульта. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Есть хорошая новость. Левая голосовая связка начала двигаться навстречу правой. Теперь мне легче управлять голосом. Хотя впереди еще много часов упражнений и занятий до полного выздоровления", – поделилась певица.

Ая перенесла инсульт в 2023 году, после чего временно приостановила концертную деятельность. В 2025-м она впервые вышла на сцену после случившегося. Певица появилась на юбилейной музыкальной премии "Золотой граммофон", где исполнила песню "Останусь".

Участники коллектива подчеркивают, что Ая остается полноправным членом группы и всегда продолжает работать, но только за кадром.

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