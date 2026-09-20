Кратковременный дождь ожидается в столичном регионе 21 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кратковременный дождь местами пройдет в Москве и Подмосковье в понедельник, 21 сентября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

При этом в ночь на понедельник в столице осадков не ожидается, а в Подмосковье возможен небольшой дождь.

Температура в ночное время в городе составит плюс 11–13 градусов, а днем воздух прогреется до 20–22 градусов. В области ночью будет плюс 8–13 градусов, а в дневное время столбики термометров покажут от плюс 19 до плюс 24 градусов.

Тем не менее погода на предстоящей неделе испортится. В Москве, в частности, 22 и 24 сентября прогнозируются мощные ливни. За 48 часов может выпасть до 44–49 миллиметров осадков, что соответствует примерно трем четвертям месячной нормы. За неделю на каждый квадратный метр придется до 5 ведер дождевой воды.

При этом влажность воздуха составит 90–100%. Также ожидается резкий и порывистый ветер.