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21 сентября, 12:58

Спорт

Хуан Диас покинул пост главного тренера ФК "Родина"

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Испанец Хуан Диас покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Родина". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Клуб выразил благодарность Диасу и его тренерскому штабу за самоотдачу, эмоции и искренность, пожелав успехов в дальнейшей карьере. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян. Помогать ему будут Александр Димидко и Егор Новосадов.

"Хуан Диас возглавил команду в сентябре 2025-го года и достиг вместе с "Родиной" исторического результата: победы в Лиге PARI и выхода в Альфа-Банк РПЛ", – говорится в сообщении.

В июле "Родина" сменила эмблему. Она состоит из изображений щита, звезды и флага. Как рассказали в клубе, команда развивается и движется вперед, принимая новые формы. Символы нового логотипа задают это направление, а также говорят о пути к вершинам и ответственности.

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