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18 сентября, 12:31

Общество

Ливни и гололедица ждут столицу в октябре

Фото: ТАСС/Олег Елков

Начало октября в Москве и Центральной России будет относительно сухим и теплым, температура днем сможет подниматься до плюс 12 градусов. Однако уже с середины месяца погода станет заметно холоднее и дождливее, рассказал News.ru метеоролог Александр Сергеев.

В первые дни октября ночами ожидается плюс 3–7 градусов. При этом вероятность слабых заморозков будет постепенно возрастать.

С середины месяца на погоду в регионе начнут влиять североатлантические циклоны. Основная часть дождей придется на этот период – ожидается до 35–45 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы.

"Также заметно усилится ветер, упадет атмосферное давление. В утренние часы на дорогах и тротуарах возможно образование гололедицы", – рассказал Сергеев.

Наиболее сильные дожди, по прогнозу метеоролога, вероятны с 14 по 17 октября. В утренние часы из-за похолодания на дорогах и тротуарах местами может появляться гололедица.

В третьей декаде октября температура продолжит снижаться. Днем воздух будет прогреваться максимум до плюс 3 градусов, а к концу месяца столбики термометров могут опуститься до минус 3 – плюс 1 градуса. Ночные заморозки при этом станут устойчивыми.

Ранее ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москве испортится погода. Сильные ливни ожидаются 22 и 24 сентября, за 48 часов может выпасть до 44–49 миллиметров осадков, что равняется примерно трем четвертям месячной нормы. За неделю на каждый квадратный метр придется до 5 ведер дождевой воды.

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