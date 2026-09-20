20 сентября, 18:36Экономика
Во Франции заявили об угрозе остановки экономики из-за цен на топливо
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Франция столкнулась с критической ситуацией из-за рекордных цен на топливо, которые могут ударить по всей экономике страны. Об этом вице-председатель партии "Национальное объединение" Луи Алио заявил в эфире радиостанции RTL.
По мнению политика, французскому правительству нужно снизить налоговую нагрузку на топливо, иначе высокие цены могут серьезно затормозить экономическую активность.
Поводом для такого заявления стал новый ценовой рекорд: 20 сентября стоимость дизельного топлива в стране достигла 2,41 евро за литр. Из-за этого Алио предложил временно снизить НДС на все виды энергии до 5,5%, пока не закончится ближневосточный кризис.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон выразил недовольство высокими ценами на топливо во Франции. Вместе с президентом Ливана Джозефом Аюном и королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном аль-Хашими он акцентировал внимание на важности поддержания свободного судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.