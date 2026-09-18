Жилой комплекс на 406 квартир построят по реновации в Зюзине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Зюзино продолжается строительство жилого комплекса по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новостройка появится по адресу Херсонская улица, земельный участок 16. ЖК будет состоять из двух корпусов, рассчитанных на четыре секции переменной этажности. В доме предусмотрено 406 квартир общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, семь из них адаптируют для маломобильных жильцов.

"Новостройку возводят по монолитной технологии, которая обеспечивает надежность конструкции и длительный срок эксплуатации дома. Архитектурный облик зданий сформирует сочетание светлых и темных элементов фасада: для отделки используют керамический кирпич приглушенных терракотовых и серо-бежевых оттенков", – рассказал Овчинский.

На объекте уже завершены монолитные работы, в настоящее время ведутся отделка и устройство внутренних и наружных инженерных сетей. На первых этажах разместят вестибюли, комнаты для консьержей и колясочные, а также помещения для объектов социально-бытовой инфраструктуры.

Во дворе появятся детская и спортивная площадки с безопасным покрытием из резиновой крошки, а также зона для спокойного отдыха. Входы в подъезды предусмотрят и со стороны улицы, и со стороны двора. Для водителей оборудуют подземный и гостевой паркинги.

Строительство ЖК контролирует Мосгосстройнадзор. Председатель комитета Антон Слободчиков отметил, что инспекторы провели уже шесть выездных проверок, в ходе которых оценили объем работ и качество стройматериалов.

Рядом с новостройкой находятся школы, детские сады, поликлиники, спортивные секции и торговые центры, а также природно-исторический парк "Битцевский лес" и парк "Зюзино". Недалеко расположены остановки городского транспорта и станция "Зюзино" Большой кольцевой линии метро.

Между тем в Новогирееве согласовали проект дома на 161 квартиру. Здание по реновации построят на Федеративном проспекте, на месте пятиэтажки 1967 года. Общая площадь нового жилья составит почти 10 тысяч квадратных метров, а площадь застройки – 653 квадратных метра.