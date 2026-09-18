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ВС РФ освободили населенные пункты Веролюбовка и Золотой Колодезь в ДНР, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что Золотой Колодезь был освобожден в результате наступательных действий подразделений группировки войск "Центр". Кроме того, в течение недели был взят под контроль населенный пункт Веселое.

Веролюбовка, в свою очередь, была освобождена подразделениями "Южной" группировки войск.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила населенные пункты Малая Волчья в Харьковской области и Розовка в Запорожской области. В частности, Малую Волчью взяли под контроль подразделения группировки войск "Север".

