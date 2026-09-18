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Найденные на сибирском севере новые нефтяные запасы обеспечат России значительное превосходство на мировой политической арене. Об этом шведский аналитик Ларс Берн заявил в эфире телеканала Swebb TV, передает News.ru.

По словам эксперта, сырье планируется отправлять по арктическим водным путям, что сделает этот транспортный коридор недоступным для западных государств. Он подчеркнул, что Запад окажется полностью изолирован от его использования.

Тем временем стратегический резерв нефти США сократился до 285 миллионов баррелей по итогам прошлой недели. Ниже показатель опускался только в ноябре 1982 года, когда он составил 284,906 миллиона баррелей. Таким образом, нынешний объем запасов стал самым низким за более чем 40 лет.

СМИ также писали, что китайские нефтеперерабатывающие заводы активизировали закупки российской нефти сорта ESPO (Eastern Siberia-Pacific Ocean) на спотовом рынке. Это произошло после того, как НПЗ Китая стали терять доступ к иранским нефтепродуктам.