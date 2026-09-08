ВС РФ взяли под контроль Березники и Долгенькое в Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Север" продолжают расширять внешнее кольцо окружения украинских формирований. Одновременно сужается внутреннее кольцо, в результате чего, в частности, под контроль российских войск перешли Березники.

Вместе с тем в ночь на 8 сентября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам, задействованным в интересах ВСУ. Целями атаки стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, где производят и хранят крылатые ракеты и БПЛА, а также логистические центры с военными грузами в Киеве и области.

Кроме того, были поражены объекты в порту Черноморск, которые использовались для разгрузки вооружений. Также ВС РФ ударили по танкеру с топливом для украинской армии.