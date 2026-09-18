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18 сентября, 11:46

Происшествия

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Кутузовском проспекте

Видео: MAX/Baza

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Кутузовском проспекте недалеко от станции МЦК Кутузовская в Москве. Движение в районе ДТП затруднено в сторону центра, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте ДТП, в районе дома 41 по Кутузовскому проспекту, работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются. Водителей призвали выбирать пути объезда из-за возникшего затора.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, столкнулись три легковых машины. По предварительной информации, два человека оказались зажаты в двух автомобилях. На Кутузовском проспекте по направлению в центр перекрыты четыре полосы.

"Проводится эвакуация пострадавших", – добавил источник.

Ранее ДТП произошло в Новоспасском переулке в столице. В районе дома 5 столкнулись автомобиль Bentley и мотоцикл. В результате водитель второго транспортного средства погиб. При этом Дептранс Москвы сообщил о ДТП с мотоциклистом на улице Большие Каменщики.

По данным СМИ, погибший является гендиректором компании, которая занимается управлением фондами и инвестициями в ценные бумаги. Автомобиль, как утверждается, может принадлежать сотруднику Минэнерго РФ.

В свою очередь, прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль выяснение обстоятельств ДТП.

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