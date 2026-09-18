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18 сентября, 13:26

Спорт

Олимпийского чемпиона Сергея Чепикова похоронят на Троекуровском кладбище 19 сентября

Фото: РИА Новости/Владислав Белогруд

Двухкратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония пройдет 19 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

Он добавил, что также планирует посетить похороны. Кроме того, на следующей неделе в Свердловской области планируется провести посвященное спортсмену мероприятие. Там соберутся его друзья и близкие.

О смерти Чепикова стало известно 17 сентября. Ему было 59 лет. Как рассказала супруга спортсмена, он умер от онкологии.

В 1985 году он вошел в юношескую сборную команду Советского Союза, а уже в 1987-м на чемпионате мира среди юниоров в финском Лахти стал обладателем трех золотых медалей.

На Зимних Олимпийских играх – 1988 в канадском Калгари Чепиков получил бронзовую и золотую медали. Еще одно золото он взял на Олимпиаде 1994 года в норвежском Лиллехаммере.

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