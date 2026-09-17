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17 сентября, 22:10

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Губерниев назвал ушедшего из жизни Сергея Чепикова грандиозным биатлонистом

"Наш самый грандиозный биатлонист": спортивный мир шокирован смертью Сергея Чепикова

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков скончался на 60-м году жизни. Причиной его смерти стала онкология. Как с тяжелой утратой справляются друзья и коллеги биатлониста – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Человек-эпоха"

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

О смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова в возрасте 59 лет стало известно 17 сентября. Прославленного спортсмена забрала онкология, с которой он боролся в последние годы.

Олимпийский чемпион 1994 года по биатлону Сергей Тарасов рассказал ТАСС, что примерно год назад Чепиков перенес операцию, после которой ему стало легче.

"И он вообще был такой одухотворенный, в настроении. Видно, что у него тогда хорошее самочувствие было. Он неохотно об этом говорил", – поделился Тарасов.

О борьбе Чепикова с онкологией журналистам рассказали многие его друзья и коллеги. А также супруга Елена, с которой они вместе воспитывали пятерых детей. Еще один ребенок – от предыдущего брака.

Сергей Чепиков провел невероятную карьеру, завоевав на Олимпиадах шесть медалей: два золота, три серебра и одну бронзу. А на Играх 1994 года он стал знаменосцем сборной России.

Именно Чепиков был первым биатлонистом из нашей страны, кому покорился Кубок мира: зачет он выигрывал в 1990-м и 1991-м годах. Также он – двукратный чемпион мира, завоевал на этом уровне восемь серебряных и три бронзовые награды. При этом на время Чепиков уходил из биатлона в лыжи, но не достигнув там больших высот, вновь взялся за винтовку.

После завершения спортивной карьеры он начал политическую: сначала на уровне ставшей для него родной Свердловской области (родился в Хабаровском крае, на Урал переехал в 13 лет), а с 2016 года Сергей Владимирович стал депутатом Госдумы от региона, впоследствии переизбравшись еще на один срок. Собственно, до последних дней он трудился членом комитета по госстроительству и законодательству, не охотно распространяясь о своих проблемах со здоровьем.

Придя в политику из спорта, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, Сергей Владимирович пользовался уважением коллег и доверием избирателей. Внес свой вклад в законотворчество, решение важных задач. Светлая память.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы

Слова соболезнования выразил и губернатор Свердловской области Денис Паслер. При этом глава региона в специальном обращении раскрыл, что восхищался Чепиковым не только как спортсменом, но и как человеком, который знал несколько языков, обладал вкусом в литературе и музыке, а также блестящей эрудицией.

"Наш земляк всегда был открыт для идей, был честен и деликатен в общении, оценивал людей не по их статусу, а по их внутренней сути, по их делам", – подчеркнул Паслер.

Отреагировал на случившееся и глава Екатеринбурга Алексей Орлов – города, почетным жителем которого был Сергей Чепиков.

"Ушел человек-эпоха, подлинная легенда уральского и мирового спорта, выдающийся атлет и искренний патриот родного края", – отметил Орлов в своем канале в MAX.

Также боль от утраты выразили глава Минспорта Михаил Дегтярев и Союз биатлонистов России (СБР). Министр, в частности, назвал уход Чепикова из жизни "большой потерей для всего российского спортивного сообщества". А глава СБР Виктор Майгуров отметил, что у Сергея Владимировича жизнь была связана далеко не только с биатлоном.

"Он занимался в хоре, играл на гитаре, читал литературу, был прекрасным товарищем, искренним и честным. Он был не то что не от мира сего, а шире нас смотрел на жизнь. Не жил узко спортом, а шире. Обращал внимание на мелочи, на то, что в мире происходит. Мог поддержать любую тему", – сказал Майгуров в эфире программы "Все на Матч!".

"Настоящая легенда спорта"

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

С большим трудом переживают утрату и легенды спорта. Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин в соцсетях назвал Сергея Чепикова великим спортсменом.

Он был человеком невероятной души, очень надежным и мудрым другом. Очень жаль терять таких людей, соболезную семье. Будем помогать. Его имя должно быть увековечено.
Антон Шипулин
чемпион мира по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова в беседе с "Матч ТВ" назвала новость об уходе коллеги по цеху из жизни неожиданной и печальной.

"Сергей был неординарным, уникальным спортсменом и добрым, отзывчивым человеком. Мог юморить, с ним было не скучно. Сначала Галина Куклева ушла, теперь Сергей… Легенды! Светлая память", – сказала Ишмуратова.

Отреагировал на трагическое событие в мире спорта и трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов. В разговоре с RT он подчеркнул, что смерть Чепикова – трагедия для российского и мирового спорта.

"Он единственный, наверное, кто, выиграв олимпийское золото в биатлоне, перешел в лыжные гонки и не потерялся: был лучшим в коньке, попал в состав сборной на Олимпиаду. Несмотря на то что у нас большая разница в возрасте, мы вместе были на сборах, жили, общались. Я видел, как он готовился: совершенно другой уровень. Такие объемы работы выполнял, которые казались немыслимыми", – отметил Черезов.

Долго болел. Знаю, что он активно не обращался за помощью в плане медицины, хотя при его возможностях можно было попробовать. Большая утрата! Жалко, что такие легенды уходят.
Иван Черезов
трехкратный чемпион мира по биатлону

Фото: РИА Новости/Денис Костюченко

Бронзовый призер Олимпиады 2006 года в лыжных гонках Иван Алыпов признался ТАСС, что для него новость о смерти Сергея Чепикова стала очень серьезным ударом.

"Он настоящая легенда спорта. Когда я начинал свою карьеру, он уже был моим кумиром. Потом мне удалось с ним познакомиться, мы и проживали с ним в одном номере, общались. Несмотря на разницу в возрасте, он был отличным другом и товарищем для меня. Невосполнимая потеря, я нахожусь в подавленном состоянии", – поделился чувствами спортсмен.

Специальное обращение сделал и президент Международного союза биатлонистов Олле Далин.

"Дорогие друзья-биатлонисты в России, примите наши соболезнования в связи с кончиной легенды биатлона, двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова. Мы мысленно с его семьей и друзьями", – сказано в заявлении Далина.

Материал невозможно представить и без российского голоса биатлона Дмитрия Губерниева. В беседе с "Матч ТВ" комментатор и телеведущий напомнил, что в свое время на Чепикова равнялся сам Уле Эйнар Бьорндален, который ныне является рекордсменом по количеству олимпийских медалей в биатлоне.

Это наш самый грандиозный биатлонист. Он попал в юниорском возрасте в сборную, выиграл Олимпиаду. Блондин, красавец. Скучно стало в биатлоне – ушел в лыжи. Попал на Олимпиаду как лыжник. Следом вернулся в биатлон и выиграл чемпионат мира, стал вторым на Олимпиаде. Просто фантастическая карьера получилась.
Дмитрий Губерниев
комментатор, телеведущий

Губерниев также упомянул личные качества и разносторонность Сергея Чепикова, назвав его "абсолютным спортсменом с большой буквы". А его смерть – огромной потерей.

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Камзин Никита

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