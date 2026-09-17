В России стартовали выборы в ЕДГ-2026

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России стартовало голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещенных с ними кампаниях единого дня голосования – 2026. Первыми по местному времени открылись избирательные участки в самых восточных регионах страны: на Камчатке и Чукотке. Голосование продлится три дня – с 18 по 20 сентября, сообщает Центральная избирательная комиссия России.

На Камчатке работают 178 постоянно действующих участков. Всего в регионе зарегистрировано 225 107 избирателей, более 14 тысяч из них уже приняли участие в досрочном голосовании – это оленеводы, работники метеостанций, маяков и заповедных территорий.

На Чукотке открылись 54 участка, 17 из них оборудованы системами видеонаблюдения, работают 195 общественных наблюдателей. В округе зарегистрировано 31 910 избирателей, 4 054 из них проголосовали досрочно – это геологи, метеорологи, оленеводы, военнослужащие и работники горнодобывающей промышленности.

Также досрочное голосование прошло на острове Ратманова – самой восточной точке России в четырех километрах от США, куда прилетал вертолет.

Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. В выборах депутатов Госдумы по федеральному округу участвуют десять партий: "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди". Кроме того, избиратели голосуют за кандидатов по 225 одномандатным округам.

Проголосовать можно традиционно бумажным бюллетенем, а также онлайн или по месту нахождения. Принять участие в дистанционном электронном голосовании изъявили желание более четырех миллионов избирателей, заявки для голосования по месту нахождения подали более 2,9 миллиона человек. ДЭГ в 2026 году пройдет в 32 регионах РФ и на московской платформе.

Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, то есть до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.