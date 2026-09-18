Минпросвещения разрабатывает единый перечень игрушек для детских садов

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Минпросвещения России разрабатывает единый перечень игрушек для детских садов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе торжественного открытия форума "Время дошкольного образования", передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что работники сферы дошкольного образования должны иметь достойную заработную плату.

Ранее сообщалось, что некоторые работы Всероссийского конкурса "Родная игрушка" получат знак качества, который позволит использовать их для оснащения дошкольных учреждений. Этот знак получает любая игрушка, которая прошла содержательную экспертизу и признана достойной быть в руках ребенка.

Кроме того, по поручению Владимира Путина ведется большая работа в части пересмотра требований к государственным и муниципальным закупкам в детские сады с точки зрения содержательной экспертизы.

До этого Министерство просвещения РФ утвердило перечень мероприятий, которые рекомендовано включить в календарный план воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на предстоящий учебный год. В список вошли акции и события, посвященные Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам.