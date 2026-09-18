Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 11:55

Общество

Минпросвещения разрабатывает единый перечень игрушек для детских садов

Фото: 123RF.com/janpietruszk

Минпросвещения России разрабатывает единый перечень игрушек для детских садов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе торжественного открытия форума "Время дошкольного образования", передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что работники сферы дошкольного образования должны иметь достойную заработную плату.

Ранее сообщалось, что некоторые работы Всероссийского конкурса "Родная игрушка" получат знак качества, который позволит использовать их для оснащения дошкольных учреждений. Этот знак получает любая игрушка, которая прошла содержательную экспертизу и признана достойной быть в руках ребенка.

Кроме того, по поручению Владимира Путина ведется большая работа в части пересмотра требований к государственным и муниципальным закупкам в детские сады с точки зрения содержательной экспертизы.

До этого Министерство просвещения РФ утвердило перечень мероприятий, которые рекомендовано включить в календарный план воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на предстоящий учебный год. В список вошли акции и события, посвященные Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам.

В Минпросвещения рассказали, какие игрушки должны быть в детских садах

Читайте также


образованиеобществодети

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика