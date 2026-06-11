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11 июня, 16:20

Технологии

Росстандарт утвердил первый ГОСТ для игрушек с ИИ

Фото: 123RF.com/nariart

Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новый ГОСТ, который не имеет международных аналогов, вводится в действие с 1 сентября.

Стандарт относится к игрушкам с применением технологий ИИ, предназначенных для детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Это в том числе интерактивные куклы, роботизированные игрушки, игровые консоли и прочее.

При этом ГОСТ не распространяется на программное обеспечение и цифровые сервисы общего назначения, а также специализированные устройства для медицинской или терапевтической помощи.

Среди требований для игрушек – традиционная безопасность, включая физическую, механическую и пожарную, цифровая и информационная безопасность, а также психоэмоциональная. Кроме того, стандарт уделяет внимание вопросам защиты персональных данных ребенка.

Ранее Росстандарт утвердил новый предварительный ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных. Стандарт призван сформировать единые подходы к комплектованию таких наборов для регионов. Ключевыми приоритетами стали безопасность, качество, исключение бесполезных сувениров и поддержка отечественных производителей.

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