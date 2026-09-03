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03 сентября, 17:39

Общество

Минпросвещения утвердило план воспитательной работы на новый учебный год

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Минпросвещения РФ утвердило список мероприятий, рекомендованных для внесения в календарный план воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на новый учебный год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В перечень вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам.

Школьникам также предложат участвовать во всероссийском исследовательском конкурсе "Семейная память", военно-патриотической игре "Зарница 2.0" и цикле внеурочных занятий "Разговоры о важном". В Год дошкольного образования особое внимание отведено на проекты для дошколят – "Орлята-дошколята" и "Добрые игры".

Глава ведомства Сергей Кравцов призвал наладить взаимодействие между детскими садами, школами, колледжами и родительским сообществом.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил ввести уроки китайского языка во всех российских школах. По словам парламентария, сейчас китайский в школах изучают чуть более 47 тысяч учеников. Он назвал это "каплей в море" на фоне стратегического уровня российско-китайского сотрудничества.

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