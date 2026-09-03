РИА Новости: Татьяна Тарасова попала в больницу

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована для прохождения планового обследования. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, состояние Тарасовой не вызывает опасений. Собеседник агентства подчеркнул, что с тренером все хорошо и причин для беспокойства нет.

Ранее Тарасова назвала безнравственным решение Германской ассоциации спорта глухих не допускать россиян до Европейских юношеских игр глухих.

Представители организации аргументировали свое решение тем, что народ Германии якобы не согласен с участием России в соревнованиях.