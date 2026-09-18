Ребенок погиб в результате детонации боеприпаса в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восьмилетний ребенок погиб в Белгородской области после того, как поднял взрывоопасный предмет на территории домовладения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в МАХ.

По его словам, инцидент произошел в поселке Ракитное. Ребенок нашел взрывоопасный предмет на территории частного домовладения. Когда мальчик поднял его, боеприпас сдетонировал. От полученных ранений ребенок скончался.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее дрон атаковал поселок Случевск Погарского района в Брянской области. В результате погибла женщина, еще один мужчина пострадал.

Врио губернатора региона Егор Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

