В Новогирееве согласовали проект дома на 161 квартиру по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В районе Новогиреево согласовали проект односекционного жилого дома по программе реновации. Здание на 161 квартиру построят на Федеративном проспекте, на земельном участке № 22/2, сообщил председатель Мосгосэкспертизы Иван Щербаков.

Общая площадь жилья составит почти 10 тысяч квадратных метров, а площадь застройки – 653 квадратных метра. Новый дом возведут на месте пятиэтажки 1967 года, вошедшей в программу реновации. Квартиры передадут жителям с чистовой отделкой и полной готовностью к заселению.

На первом этаже, кроме входной группы, разместятся помещения общественного назначения площадью 328 квадратных метров. В них предусмотрено размещение информационного центра для участников программы реновации.

Для маломобильных жителей, пожилых людей и родителей с колясками создадут безбарьерную среду на придомовой территории, в коммерческих помещениях и местах общего пользования. Во дворе появятся детская и спортивная площадки, зоны для прогулок и отдыха, также там высадят растения. Дом построят вблизи станции метро "Новогиреево" и Терлецкого лесопарка.

Тем временем уже восемь новостроек передали под заселение в Зеленограде с начала реализации программы реновации. Их общая жилая площадь составляет более 120 тысяч квадратных метров. Пять домов находятся в районе Крюково. Еще три новостройки построены в Старом Крюкове.