ФАС раскрыла дорожный картель на 8,7 млрд рублей в четырех регионах РФ

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ФАС выявила признаки сговора при проведении дорожных торгов на общую сумму более 8,7 миллиарда рублей. Речь идет о контрактах на ремонт и содержание федеральных трасс в Московской, Владимирской, Тульской областях и Краснодарском крае, сообщили в службе.

Ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении восьми компаний: "Техстройконтракта", "Дорэнергостроя", "Дорсервиса", "Дормеханизации", "Виастроя", "Битумикса", ДЭП № 19 и ДЭП № 12. По версии ФАС, организации могли договориться о поддержании цен на торгах и затем реализовывать это соглашение.

Признаки антиконкурентных действий служба в том числе обнаружила с помощью ГИС "Антикартель". По предварительной оценке ФАС, начальная стоимость контрактов, которых может касаться дело, составляет 8 745 844 818 рублей.

В ведомстве отметили, что в результате торгов контракты заключались с минимальным снижением начальной цены. Если вина компаний будет установлена, им грозят административные штрафы по КоАП.

Ранее ФАС также раскрыла признаки нарушений у топливных компаний в нескольких регионах. В Хакасии региональное управление усмотрело картельный сговор независимых операторов, где с середины июля в Саяногорске подорожал бензин на заправках Extra, "Регион 19" и "Роснефтепродукт". Кроме того, с мая цены выросли на СТК в Черногорске, а в Алтайском районе два продавца завышали стоимость АИ-92.