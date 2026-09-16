Турагентство Tez Tour не обнаружило признаков утечки данных после инцидента на сайте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Признаков утечки персональных данных клиентов и партнеров Tez Tour после инцидента информационной безопасности на сайте туроператора не обнаружено. Компания продолжает работать в штатном режиме, говорится в ее заявлении, которое приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

15 сентября хакерская группировка DataSuckers заявила о взломе инфраструктуры туроператора. На главной странице компании появилось сообщение о захвате серверов и компрометации данных на дисках. В самой компании подтвердили, что инцидент затронул работу сайта.

Специалисты уже локализовали проблему и сейчас проверяют IT-инфраструктуру компании, после чего сервисы сайта будут поэтапно возвращать в работу. При этом ERP-система туроператора не пострадала. Ключевой операционный контур компании оперативно изолировали, сейчас он работает стабильно.

Все ранее оформленные туры и бронирования остаются в силе. Tez Tour также продолжает выполнять обязательства перед туристами и партнерами в полном объеме.

До этого стало известно, что в России на 70% выросли случаи заражения смартфонов вредоносным ПО. Одной из самых частых угроз является банковский Android-троян Mamont. Если в 2025 году на него приходилось 10–12% всех выявленных заражений, то в 2026-м это число выросло до 12–15%.