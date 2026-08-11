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11 августа, 12:45

Экономика

В России продлили до конца года сниженный до 10% норматив продаж бензина на бирже

Фото: depositphotos/blinow61

Кабмин продлил действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря. Соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба правительства РФ.

При этом норматив уже снижали с 15 до 10% с 1 июля сроком на три месяца. Теперь это решение распространено на период до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года также продлят запрет на экспорт бензина из России. Планируется, что данные ограничения отменят по мере стабилизации внутреннего рынка.

Проблемы с топливом в стране начали отмечаться в конце мая, однако российское правительство оперативно отреагировало на ситуацию. В частности, вице-премьер Александр Новак сообщал, что власти держат под контролем цены на бензин на автозаправочных станциях и следят за тем, чтобы топливо было доступно для всех потребителей.

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