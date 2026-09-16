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16 сентября, 10:35

Транспорт

Россия вошла в тройку лидеров по автономному транспорту

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Россия входит в число трех мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель Минтранса РФ Константин Пашков.

По его словам, в тройке ведущих стран также находятся США и Китай. Россия, кроме того, входит в десятку государств по уровню развития цифровых сервисов в транспортной сфере. При этом по отдельным направлениям, особенно в области автономного транспорта, страна находится в первой тройке.

Пашков также отметил, что при развитии беспилотных технологий важен не только выпуск отдельных компонентов, но и то, насколько эффективно их интегрируют в транспортную систему.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва лидирует по внедрению технологий в повседневную жизнь. В городе работают пять беспилотных трамваев, на которых пассажиры совершили более 140 тысяч поездок. К 2035 году доля таких вагонов должна составить около 90% трамвайного парка.

Также в январе 2026 года в столице начались испытания первого в России беспилотного поезда метро. Тестовые поездки с пассажирами планируется запустить в 2027 году, а в 2030 году откроют первую линию беспилотного метро на Большой кольцевой линии. В дальнейшем технологию предполагается масштабировать на всю Россию.

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