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28 августа, 10:13

Транспорт

РЖД запустят еще 10 беспилотных "Ласточек" на МЦК в 2026 году

Фото: МАХ/"РЖД – Российские железные дороги"

Российские железные дороги (РЖД) в этом году планируют оснастить системами беспилотного управления еще 10 электропоездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили в РЖД, до конца года на МЦК выйдут дополнительные составы, которые работают в автоматическом режиме. В настоящее время компания продолжает расширять парк беспилотных поездов.

В 2024 году РЖД запустили регулярные рейсы "Ласточки" в режиме "автопилот" по МЦК. За это время поезд совершил более 3,5 тысячи кругов и проехал 200 тысяч километров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что первый в России беспилотный поезд метро на базе модели "Москва-2024" проехал по Большой кольцевой линии (БКЛ) уже свыше 4 тысяч километров за последние полгода. В настоящий момент поезд в рамках испытаний курсирует без пассажиров.

Искусственный интеллект без посторонней помощи разгоняет и тормозит состав, открывает и закрывает двери, а также соблюдает график. В целях безопасности в кабине присутствует машинист, однако за все время испытаний он ни разу не вмешивался в автоматические процессы, уточнил мэр.

На 29 станциях БКЛ установили метки для будущей беспилотной линии

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