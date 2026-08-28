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28 августа, 08:39

Политика

ВС РФ поразили в Киевской области склад с ракетами "Фламинго"

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские войска нанесли удары по украинским объектам, в результате чего оказался поражен складской комплекс в Киевской области и 6 хранилищ в порту Одесса. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"В ночь на 28 августа Вооруженными силами РФ продолжено нанесение групповых ударов логистическим центрам Украины и морским портам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении ведомства.

В Киевской области ударными беспилотниками был поражен складской комплекс ООО "Стеллар Джет", который использовался для хранения готовых крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и топлива для ракетных ускорителей.

Кроме того, в порту Одесса уничтожены 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения ВСУ.

Ранее российские военные нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, логистическим центрам, а также объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

В частности, БПЛА поразили промпредприятие в Великой Александровке Киевской области, где производятся разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы и дистанционно управляемые модули. Также удары были нанесены по транспортно-логистическому центру в Броварах, который используется для хранения комплектующих для беспилотников.

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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