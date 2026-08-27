ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и логистическим центрам Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ в ночь на 27 августа нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистическим центрам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака была совершена с помощью высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных БПЛА. В результате были поражены объекты ВПК, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры, которые расположены в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичовке.

Кроме того, под удар попала инфраструктура портов "Одесса", "Черноморск" и "Рени", которая использовалась для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также поражены энергетические объекты, обеспечивающие работу портов в Одесской области.

Ранее было поражено место подготовки и запуска крылатой ракеты "Фламинго" ВСУ. Удар был нанесен расчетами ракетных комплексов "Искандер" и беспилотников "Герань-4 сикер". Цель находилась в районе населенного пункта Федоровка в Харьковской области.

