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27 августа, 08:38

Политика

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и логистическим центрам Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ в ночь на 27 августа нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистическим центрам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака была совершена с помощью высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных БПЛА. В результате были поражены объекты ВПК, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры, которые расположены в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичовке.

Кроме того, под удар попала инфраструктура портов "Одесса", "Черноморск" и "Рени", которая использовалась для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также поражены энергетические объекты, обеспечивающие работу портов в Одесской области.

Ранее было поражено место подготовки и запуска крылатой ракеты "Фламинго" ВСУ. Удар был нанесен расчетами ракетных комплексов "Искандер" и беспилотников "Герань-4 сикер". Цель находилась в районе населенного пункта Федоровка в Харьковской области.

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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