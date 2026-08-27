Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 09:29

Политика

МИД РФ готов в сжатые сроки организовать контакты с США по Украине

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Москва готова в сжатые сроки провести необходимые контакты с Вашингтоном по украинскому вопросу. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

"Внимательно отслеживаем сигналы из Вашингтона. Готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с американцами, как только такие запросы поступят", – сказал собеседник агентства.

Ранее заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа сообщил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта, чтобы содействовать переходу Москвы и Киева к продуктивным мирным консультациям.

Он призвал стороны вернуться за стол переговоров. По словам дипломата, Россия и Украина должны прекратить атаки, направленные против гражданских судов или создающих риск их повреждения.

Песков заявил, что РФ будет ждать от США предложений урегулирования украинского конфликта

Читайте также


политика

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика