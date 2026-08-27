МИД РФ готов в сжатые сроки организовать контакты с США по Украине

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Москва готова в сжатые сроки провести необходимые контакты с Вашингтоном по украинскому вопросу. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

"Внимательно отслеживаем сигналы из Вашингтона. Готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с американцами, как только такие запросы поступят", – сказал собеседник агентства.

Ранее заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа сообщил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта, чтобы содействовать переходу Москвы и Киева к продуктивным мирным консультациям.

Он призвал стороны вернуться за стол переговоров. По словам дипломата, Россия и Украина должны прекратить атаки, направленные против гражданских судов или создающих риск их повреждения.