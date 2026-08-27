27 августа, 09:29Политика
МИД РФ готов в сжатые сроки организовать контакты с США по Украине
Фото: пресс-служба программы "Моя улица"
Москва готова в сжатые сроки провести необходимые контакты с Вашингтоном по украинскому вопросу. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
"Внимательно отслеживаем сигналы из Вашингтона. Готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с американцами, как только такие запросы поступят", – сказал собеседник агентства.
Ранее заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа сообщил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта, чтобы содействовать переходу Москвы и Киева к продуктивным мирным консультациям.
Он призвал стороны вернуться за стол переговоров. По словам дипломата, Россия и Украина должны прекратить атаки, направленные против гражданских судов или создающих риск их повреждения.
Песков заявил, что РФ будет ждать от США предложений урегулирования украинского конфликта