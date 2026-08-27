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27 августа, 09:06

Экономика

Кабмин России создал подкомиссию по безопасности критической инфраструктуры

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российское правительство создало подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования важнейших отраслей экономики. Она займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры, сообщила пресс-служба кабмина.

Подкомиссию возглавит вице-премьер Денис Мантуров. Его заместителями назначены вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника Генштаба ВС РФ Анатолий Концевой.

Основными задачами подкомиссии являются:

  • анализ состояния обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры в отдельных отраслях экономики;
  • выработка мер, направленных на обеспечение нормального функционирования таких объектов и контроль за их своевременным восстановлением;
  • минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий.

Подкомиссию создали в рамках правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Она будет заниматься оперативной межведомственной координацией по подготовке предложений по повышению устойчивости значимых отраслей экономики, а также по реализации мероприятий и контролю за их исполнением.

При этом существующая подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, возглавляемая Новаком, продолжит работать в полном объеме.

Как уточнили в кабмине, принимаемые подкомиссией Новака меры носят стратегический долгосрочный характер. Они ориентированы на укрепление потенциала важнейших секторов экономики России в условиях глобальных вызовов и ограничений.

Ранее Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ". Согласно ему, власти страны смогут вводить временное управление на предприятиях, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности.

Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, указ главы государства направлен на обеспечение антидроновой безопасности предприятий.

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