В ГД предложили сделать бесплатным проезд в транспорте для семей с детьми 1 сентября

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для родителей с детьми 1 сентября. Свою инициативу он озвучил в беседе с РИА Новости.

Парламентарий считает, что утро первого учебного дня – это праздник для каждой семьи и город мог бы поддержать родителей добрым жестом. По его словам, бесплатный проезд до 10:00 не потребует значительных бюджетных расходов, но позволит россиянам добраться до школ без лишних затрат.

"Уверен, что многие регионы поддержат эту инициативу и сделают 1 сентября днем, когда дорога в школу становится легкой и радостной", – добавил он.

Ранее думский депутат Ярослав Нилов призвал ФАС реагировать на необоснованное повышение цен на букеты перед Днем знаний и другими праздниками. Он сравнил такую тактику с поведением сервисов такси во время непогоды или ретейлеров, продающих воду в аэропортах, подчеркнув, что бизнес пользуется повышенным спросом в ущерб покупателям.

