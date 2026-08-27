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27 августа, 09:16

Общество

Более 80% российских родителей одобряют запрет телефонов на уроках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство родителей школьников (82%) поддерживают запрет на использование мобильных телефонов на уроках, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

Инициатива находит больше сторонников среди отцов (87%), чем среди матерей (78%). При этом родители младше 40 лет поддерживают запрет в 76% случаев, тогда как те, кто старше, – в 86%.

Среди обладателей высшего образования за ограничение выступают 83%, среди имеющих среднее специальное – 77%.

Учителя поддерживают запрет еще активнее – 86%. По их мнению, телефон отвлекает ученика от усвоения материала и может стать поводом для конфликта с одноклассниками.

Против жестких мер выступили всего 8% учителей. Педагоги старше 40 лет в этом вопросе несколько категоричнее – за запрет у них 87%, а у их младших коллег – 83%.

Кроме того, с 1 сентября учеников 5-го класса ждут изменения в школьной программе. Например, в расписании появится предмет "Духовно-нравственная культура России". Со следующего учебного года начнут ставить оценки за поведение. Предполагается, что эти нововведения помогут детям быстрее адаптироваться к переходу из начальной школы в основную.

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