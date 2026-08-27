В Текстильщиках задержали мужчину, который избил и ограбил приютившего его москвича

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на москвича в Текстильщиках. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, 58-летний мужчина, проживающий на улице Артюхиной, познакомился с незнакомцем, который пожаловался на потерю денег и документов. Пожалев его, москвич пустил злоумышленника переночевать.

Однако ночью гость, угрожая ножом, избил хозяина, сорвал с него две золотые цепочки стоимостью 40 тысяч рублей и потребовал документы на квартиру. Когда нападавший выхватил у потерпевшего телефон и заставил его друга привезти деньги, мужчина сумел тайком отправить сообщение с просьбой вызвать полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленника, похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигурант арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело против мужчины, который, будучи пьяным, устроил стрельбу рядом с жилыми домами и угрожал пистолетом случайному прохожему. Также он пытался проникнуть в местную гостиницу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Доклад о ходе расследования будет представлен главе СК РФ Александру Бастрыкину.

