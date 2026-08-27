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27 августа, 07:55

Транспорт

"Аэрофлот" корректирует график рейсов из-за ограничений в аэропортах РФ

Фото: depositphotos/leonidp

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о вынужденной корректировке расписания путем переноса времени вылета, увеличения времени полета, а также отмены некоторых рейсов на фоне временных ограничений в ряде регионов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

По данным Росавиации на момент публикации, ограничения на полеты действуют в аэропортах Бугульмы, Оренбурга, Орска, и Уфы. В течение ноги меры безопасности также вводились в авиагаванях Пензы, Самары, Саранска, Саратова, Ижевска, Перми, Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар, Ульяновска, Нижнекамска, Екатеринбурга и других городов.

В "Аэрофлоте" заявили, что часть рейсов направили на запасные аэродромы. Их перелет в пункты назначения будет осуществлен после снятия ограничений и получения разрешения.

"Вылет некоторых рейсов с запасных аэродромов откладывается в связи с необходимостью предоставления отдыха экипажу с целью не превышения норматива рабочего времени, в соответствии с правилами безопасности полетов", – добавили в пресс-службе перевозчика.

Пассажиров призвали перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота".

"Представительства авиакомпании в указанных аэропортах работают в усиленном режиме. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ", – отметили в компании.

Ранее пассажиров, вылетающих из аэропорта Внуково днем 27 августа, призвали иметь при себе распечатанные посадочные талоны.

Данная мера затронет тех, кто вылетает в период с 14:00 до 16:00. Как уточнили представители Внуково, это связано с проведением плановых работ на некоторых сервисах обслуживания пассажиров.

Эксперт напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейса

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