Экс-президента Армении Кочаряна увезли в больницу из зала суда

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Экс-президента Армении Роберта Кочаряна увезли в больницу прямо из здания суда, где проходило заседание по его делу. Об этом сообщил его сын Левон Кочарян.

"Президента по указанию врачей увезли в больницу. Заседание продолжится с участием адвокатов. О решении будет известно, скорее всего, утром", – заявил сын Кочаряна, которого цитирует РИА Новости.

Судебное заседание по делу Кочаряна продолжится без его личного участия, интересы экс-президента будут представлять адвокаты.

Роберт Кочарян был задержан в Армении 25 августа. Его доставили в Службу национальной безопасности страны. Сотрудники СНБ также провели обыски в квартире Кочаряна.

Позже прокуратура Армении возбудила уголовные дела в отношении директоров нескольких компаний, связанных с экс-президентом республики. Всем им инкриминируется неуплата налогов в особо крупных размерах.

Суд также арестовал на два месяца сына Кочаряна Седрака. Адвокат Александр Кочубаев назвал случившееся неправовым преследованием, поскольку в некоторых случаях истек срок давности дела, а обвинения были надуманными.