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12 июня, 14:01

Политика

Оппозиционеру Нареку Карапетяну ограничили выезд из Армении

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Власти ограничили выезд члену оппозиционного блока "Сильная Армения" Нареку Карапетяну из страны. Об этом политик заявил в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Карапетян отметил, что планировал с коллегами посетить контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе, чтобы изучить ситуацию с экспортом армянской сельскохозяйственной продукции.

"Но сотрудники пограничной службы сообщили нам, что мой визит запрещен, и наложили на меня ограничения", – добавил он.

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. После обработки 98% бюллетеней выяснилось, что партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов, что недостаточно для единоличного формирования правительства.

На втором месте с 23,35% оказался блок "Сильная Армения", а на третьем – альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,94%.

Ожидается, что итоговые результаты парламентских выборов в Армении представят 14 июня.

При этом блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна подал в Центризбирком заявление с требованием признать недействительными результаты выборов. Причиной такого решения он назвал нарушения в день выборов и в предвыборный период.

Политолог заявил о схожести выборов в Армении и Молдавии

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