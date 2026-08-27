Гросси заявил о готовности к серьезным отношениям с РФ при избрании генсеком ООН

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что у него сложились очень хорошие рабочие отношения с Россией. В случае его избрания на пост генерального секретаря ООН эти отношения будут носить серьезный и профессиональный характер, добавил он.

"У меня сложились очень хорошие рабочие отношения с Россией. Думаю, между нами существуют отношения, основанные на взаимном уважении. Я был удостоен чести несколько раз встречаться с президентом (РФ Владимиром. – Прим. ред.) Путиным, министром (иностранных дел РФ Сергеем. – Прим. ред.) Лавровым и (главой Росатома. – Прим. ред.) Алексеем Лихачевым", – приводит ТАСС слова Гросси.

Он добавил, что у него есть "прекрасные друзья" в России, которых он очень уважает.

Ранее Гросси заявил, что не видит заметных результатов работы всемирной организации в урегулировании украинского и других конфликтов. По его словам, речь идет о конфликтах, которые формируют нынешнюю раздробленность на международной арене.

Он также подчеркнул, что уже довольно давно существует мнение о том, что ООН не оправдывает возложенных на нее ожиданий и не выполняет свою миссию.