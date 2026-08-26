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26 августа, 23:22

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Японии

Фото: 123RF.com/petrovich13

У восточного побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом свидетельствуют данные европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчков располагался в 225 километрах к югу от города Исиномаки, в котором проживают около 117 тысяч человек. Глубина очага составила 10 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 2,9 было зафиксировано у берегов Севастополя. Подземные толчки были зарегистрированы в 15 километрах от мыса Фиолент. По данным ученых, землетрясению предшествовали три более слабых форшока.

Спустя некоторое время у побережья Севастополя произошло еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 3,1, а энергетический класс – 9,3. Местные жители могли ощутить подземные толчки.

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