Shaman рассказал, что подарил Мизулиной на свадьбу свою любовь

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, рассказал, что подарил своей супруге, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, на свадьбу свою любовь. Об этом сообщает РИА Новости.

В День любви, семьи и верности Дронов опубликовал видео, на котором танцует с Мизулиной под свою песню "Ты моя". По данным СМИ, оно было снято на праздновании их свадьбы 13 июня.

Однако сам артист опровергал сведения о проведении торжественного мероприятия. По его словам, речь шла об обычном ужине в кругу родственников, а присутствие певца Григория Лепса объясняется их дружбой.

Позднее журналисты писали, что тайная свадьба Дронова и Мизулиной в ресторане "Большой" на Петровке могла обойтись в 8 миллионов рублей. На торжество было приглашено около 30 человек.