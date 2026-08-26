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26 августа, 22:31

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Shaman рассказал, что подарил Мизулиной на свадьбу свою любовь

Shaman рассказал, что подарил своей супруге Мизулиной на свадьбу

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, рассказал, что подарил своей супруге, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, на свадьбу свою любовь. Об этом сообщает РИА Новости.

В День любви, семьи и верности Дронов опубликовал видео, на котором танцует с Мизулиной под свою песню "Ты моя". По данным СМИ, оно было снято на праздновании их свадьбы 13 июня.

Однако сам артист опровергал сведения о проведении торжественного мероприятия. По его словам, речь шла об обычном ужине в кругу родственников, а присутствие певца Григория Лепса объясняется их дружбой.

Позднее журналисты писали, что тайная свадьба Дронова и Мизулиной в ресторане "Большой" на Петровке могла обойтись в 8 миллионов рублей. На торжество было приглашено около 30 человек.

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